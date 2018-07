Trump a blocat plati de peste 10 miliarde de dolari din programul Obamacare

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul pentru Asistenta Medicala si Servicii Medicale (Centers for Medicare and Medicaid Services - CMS), care administreaza programele din cadrul legii Affordable Care Act, a anuntat ca masura afecteaza plati in valoare de 10,4 miliarde de dolari. Aministratia presedintelui Donald Trump…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit joi in scadere estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de economia germana, de la 2,5% pana la 2,2%, explicand ca avansul protectionismului si amenintarea unui Brexit dur expun cea mai mare economie europeana la riscuri semnificative…

- Companiile chineze de stat Sinochem si ChemChina vor fuziona, creand o noua companie, iar presedintele Sinochem, Ning Gaoning, va deveni presedintele ChemChina (China National Chemical Corp), a anuntat publicatia financiara Caixin, transmite Reuters. Fuziunea va da nastere celei mai mari firme…

- Copiii migrantilor arestati dupa trecerea ilegala a frontierei vor putea fi detinuti impreuna cu parintii lor, a decis guvernul american intr-un document dat publicitatii vineri, informeaza Reuters. Legile americane lasau pana acum sa se inteleaga ca Departamentul de Securitate Interna are…

- Larry Kudlow, principalul consilier economic de la Casa Alba, il acuza pe prim-ministrul Canadei Justin Trudeau ca l-a tradat pe presedintele Donald Trump prin declaratii "polarizante" cu privire la politica comerciala, care risca sa ii afecteze imaginea liderului american in ajunul intalnirii istorice…

- Romania a imprumutat de pe pietele externe 1,2 miliarde de lei, pe 30 de ani, printr-o noua emisiune de titluri. Guvernul a imprumutat si la inceputul lunii februarie, tot de pe pietele externe, 2 miliarde de euro si, ulterior in cursul lunii, alte 250 de milioane de euro din piata interna,…

- Soros Fund Management LLC, firma de investitii infiintata si condusa de miliardarul George Soros, a preluat in primele trei luni ale anului o participatie de 35 de milioane de dolari in obligatiuni convertibile ale Tesla, cu scadenta in martie 2019, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant…

- Specialistii rusi care au anchetat la Douma, unde regimul sirian este acuzat ca a lansat un atac chimic impotriva rebelilor, nu au gasit "nicio urma" de substanta chimica, a asigurat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de AFP si Reuters. "Specialistii nostri militari au fost…