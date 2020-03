Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a respins, marti seara, de la Forumul Economic Davos (Elvetia), acuzatiile care i se aduc in procedura demiterii, in contextul inceperii procesului in Senat, anunța MEDIAFAX."Cititi stenogramele!", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, vineri, ayatolahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, sa fie atent la limbaj, dupa o predica in care acesta a denuntat ''clovnii americani'' care mint, potrivit lui, in ''cel mai vicios'' mod, informeaza AFP, citata de news.ro."Asa-numitul…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat vineri ca liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei ar trebui sa fie foarte atent la declarațiile sale, dupa ce liderul de la Teheran a criticat dur vineri Statele Unite în contextul tensiunilor dintre cele doua țari, relateaza Mediafax,…

- SUA și China au ajuns la un “armistițiu” in razboiul comercial care a dus la incetinirea economiei mondiale Presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China. În consecință, Washingtonul va renunţa să mai introducă…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China, astfel ca Washingtonul va renunta sa mai introduca tarife vamale suplimentare, care incepand de duminica urmau sa vizeze produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.In schimb, Beijingul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite si Marea Britanie sunt libere sa incheie o intelegere comerciala dupa ce aceasta va iesi din Uniunea Europeana. "Aceasta intelegere are potentialul sa fie mult mai mare decat orice intelegere am fi facut cu UE", a transmis liderul…

- "Atat de ridicol. Greta trebuie sa lucreze la problema ei de gestionare a furiei, apoi sa mearga la un film bun cu o prietena! Chill Greta, Chill!", a postat Donald Trump, pe Twitter. Reactia presedintelui american vine dupa ce revista Time a desemnata pe adolescenta care militeaza pentru…

- Președintele american Donald Trump a criticat joi acțiunile forțelor de securitate din Iran împotriva manifestanților care au participat la protestele organizate în Teheran, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca Statele Unite…