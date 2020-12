Trump a aprobat bugetul pentru anul 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele în exercitiu Donald Trump a respins miercuri un proiect de lege de 740.5 miliarde de dolari, bugetul apararii SUA pe 2021, în pofida adoptarii sale cu o majoritate zdrobitoare în Congres, ceea ce ar trebui sa îi permita acestuia sa anuleze opozitia sefului statului,…

- Presedintele american, Donald Trump, a postat vineri pe Twitter ca vaccinul Moderna a fost aprobat si va fi livrat imediat, desi FDA (Food and Drug Administration) nu a facut inca niciun anunt public privind decizia sa, relateaza Reuters. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit joi…

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a aprobat marti proiectul de lege pentru bugetul apararii cu o majoritate zdrobitoare, ignorand amenintarea unui veto al presedintelui Donald Trump, noteaza AFP.

- Presedintele SUA Donald Trump a semnat marti un decret care, potrivit lui, va acorda prioritate livrarilor de vaccinuri in SUA inainte de export, subliniind faptul ca tara ar putea ramane fara doze dupa faza initiala de vaccinare, relateaza relateaza AFP. Decretul va asigura ca ''guvernul SUA…