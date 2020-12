Președintele in exercițiu al SUA, Donald Trump, a postat vineri pe Twitter un mesaj in care a anunțat ca vaccinul Moderna a fost aprobat și livrat imediat, deși FDA (Food and Drug Administration) nu a facut public niciun anunț public legat de acest lucru. Un comitet de experti din afara FDA s-au intalnit joi sa discute despre vaccinul Moderna impotriva COVID-19, iar decizia agentiei era asteptata vineri. “Vaccinul Moderna a fost aprobat cu un vot coplesitor. Distributia va incepe imediat”, a postat Trump pe Twitter. Reprezentantii FDA nu au putut fi contactati pana acum pentru a comenta anuntul…