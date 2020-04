Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, luni, ca, in cadrul masurilor de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, el este cel va decide cand va fi redeschisa economia SUA, nu guvernatorii statelor americane, transmite Reuters.''Este decizia presedintelui, si aceasta…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca, in cadrul masurilor de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, el este cel va decide cand va fi redeschisa economia SUA, nu guvernatorii statelor americane, transmite Reuters. ''Este decizia presedintelui,…

- Statele Unite au inregistrat duminica seara 1.514 noi decese in 24 de ore, un numar in scadere pentru a doua zi consecutiv, potrivit bilantului cotidian prezentat de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP.Aceasta universitate americana de medicina a inregistrat 1.920 de noi morti sambata…

- Statele Unite ale Americii au raportat, joi, un total de 14.830 de decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Numarul infectarilor a ajuns la 432.500. New York-ul ramane epicentrul epidemiei in America. Statul a consemnat un record negativ zilnic de 799 de cazuri mortale. “Sansa incetinirii…

- Presedintele american Donald Trump atrage atenția ca prelungirea izolarii din cauza pandemiei de coronavirus COVID-19 ar putea distruge țara. Trump a declarat, marți, la televiziunea Fox News ca masurile de izolare au aruncat deja economia Statelor Unite ale Americii in criza. Donald Trump a avertizat…

- Statele Unite ale Americii vor inchide in mod temporar frontiera cu Canada, in cadrul masurilor de limitare a transmiterii coronavirusului.Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri decizia de a inchide in mod temporar frontiera SUA-Canada, pentru limitarea raspandirii coronavirusului.…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, ATP a anunțat, miercuri, ca, suspenda toate competițiile pentru șase saptamani. Decizia este cu efect imediat.Acest anunț a venit la scurt timp dupa ce autoritațile au anunțat ca turneele de la Miami și de la Charleston, unde Simona Halep iși anunțase participarea,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat dur, marti seara, propunerile care ar putea bloca vânzarea în China a motoarelor de avioane produse de companii americane, informeaza Mediafax citând site-ul agentiei Reuters. Donald Trump a argumentat ca ratiunile de siguranta nationala…