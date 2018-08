Trump a anulat vizita lui Pompeo n Coreea de Nord din cauza unei scrisori

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anulat vizita in Coreea de Nord a secretarului american de Stat, Mike Pompeo, dupa ce acesta a primit o scrisoare beligeranta din partea unui oficial nord-coreean, informeaza cotidianul The Washington Post, citand surse din cadrul Administratiei SUA.

- Presedintele american, Donald Trump, a anulat vineri apropiata vizita a secretarului de stat Mike Pompeo in Coreea de Nord, prevazuta la inceputul saptamanii viitoare, din cauza lipsei de progrese in denuclearizare, acuzand China in acest sens, relateaza AFP. "I-am cerut secretarului de…

- Serviciile de spionaj din USA au detectat semne care par sa indice ca regimul din Coreea de Nord ar fabrica una sau doua noi rachete balistice intercontinentale, relateaza cotidianul Washington Post, citand oficiali americani neidentificati, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialii…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 17:04 Trump: Intalnirea cu Putin “a inceput foarte bine” Presedintele american Donald Trump apreciaza ca summitul sau cu Vladimir…

- Presedintele american Donald Trump a anulat intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis, aceasta fiind stabilita pentru ora 11.00, la Bruxelles. Potrivit unor surse oficiale, presedintele american a anulat joi toate intalnirile bilaterale.

- Președintele SUA, Donald Trump , a spus, marți, ca discuțiile cu Coreea de Nord ”decurg bine”, in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anunțat dupa summitul de luna trecuta dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Alba…

- Presedintele american Donald Trump a trimis o scrisoare pe un ton amenintator Belgiei si altor sase state membre UE care fac parte din NATO, in care le cheama la ordine cu privire la angajamentul de a-si creste cheltuielile militare, odata cu apropierea summitului Aliantei

- Presedintele SUA Donald Trump se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, pe 12 iunie la Singapore. Trump a facut anuntul dupa o intrevedere cu un inalt oficial nord-coreean. “Nu vom semna nimic la intalnirea din Singapore”, a precizat Trump, conform News.ro , adaugand insa ca atunci va incepe…