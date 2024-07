Candidatul la președinția SUA, Donald Trump, vorbind la convenția Partidului Republican organizata in ajun, s-a referit la razboiul din Fișia Gaza. "Ne vrem rapiții inapoi. Ei trebuie sa fie acasa inainte ca eu sa intru in funcție. In caz contrar, Hamas va trebui sa plateasca un preț foarte mare”, a declarat republicanul in aplauzele publicului. Cuvintele sale au fost citate de presa israeliana