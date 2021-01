Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, a aprobat declararea situatiei de urgenta la Washington DC pana pe 24 ianuarie, astfel incat institutiile insarcinate cu ordinea publica sa poata asigura conditiile de securitate pentru investirea pe 20 ianuarie a noului

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a aprobat declararea situatiei de urgenta la Washington DC pana pe 24 ianuarie, astfel incat institutiile insarcinate cu ordinea publica sa poata asigura conditiile de securitate pentru investirea pe 20 ianuarie a noului presedinte democrat…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca exista o stare de urgența in Washington DC și a ordonat suplimentarea forțelor guvernamentale in Districtul Columbia in vederea ceremoniilor de inaugurare a președintelui Joe Biden, a anunțat Casa Alba intr-un comunicat.

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca exista o stare de urgența in Washington DC și a ordonat suplimentarea forțelor guvernamentale in Districtul Columbia in vederea ceremoniilor de inaugurare a președintelui Joe Biden, a anunțat Casa Alba intr-un comunicat. Capitala Statelor Unite se…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump, care nu si-a recunoscut nici acum infrangerea in fata rivalului sau Joe Biden, a afirmat vineri ca intentioneaza sa se deplaseze la o adunare a sustinatorilor sai, de sambata, de la Washington, pentru ca acestia vor sa-si exprime sustinerea fata de el,…

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului, doi…

- Presedintele american Donald Trump, care juca golf in Virginia in momentul anuntului presei conform caruia alegerile au fost castigate de Joe Biden, a fost intampinat cu huiduieli si cu semne obscene de multime, la revenirea la Casa Alba.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin…

- Alegerea președintelui SUA se face prin sufragiu universal indirect, adica americanii desemneaza, pe 3 noiembrie, un grup de mari electori, reuniți in cadrul cunoscutului „Colegiu Electoral”. Astfel se poate ajunge in situația in care președintele SUA nu are și cele mai multe voturi din partea populației.…