- De disperare și pentru a-și scapa familia de povara care devenise, un roman din Italia, dependent de jocurile de noroc, s-a sinucis intr-un mod șocant. La sfarșitul saptamanii trecute, barbatul de 43 de ani s-a incuiat in mașina proprie, dupa care și-a dat foc.

- La data de 5 iulie a.c., o patrula de siguranța publica, formata dintr-un polițist din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni și un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, a efectuat o descoperire importanta in comuna Sascut. Autoutilitara condusa de un barbat din județul Mureș…

- Un roman de 46 de ani a fost suprins de carabineri in timp ce iși incarca mașina electrica la o priza aparținand primariei Vergato, o... The post Roman prins dupa ce a furat curent de la o Primarie din Italia pentru a-și incarca mașina Tesla appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un roman, de 46 de ani, a fost prins ca iși incarcand ilegal mașina sa electrica Tesla la priza industriala deținuta de primaria din localitatea Vergato, situata in provincia Bologna, scrie Rotalianul. El a fost denunțat pentru furt agravat continuu. Un responsabil tehnic al primariei a reclamat ca…

- Un roman a fost prins in Italia in timp ce fura curent de la primarie pentru a-și incarca Tesla. Acesta a fost denunțat poliției de un angajat al primariei. Carabinierii din Vergato au anunțat ca este vorba despre un roman in varsta de 46 de ani. El este acuzat ca a folosit de mai multe ori și fara…

- Un roman din Italia, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a amenințat ca iși arunca fiica de un an pe geam. Carabinierii au reușit sa il opreasca dupa ce l-au paralizat cu un pistol cu electroșocuri.

- Carabinierii din in Stradella, provincia Pavia din Lombardia, Italia, au arestat, duminica dimineața, un cetațean roman in varsta de 40 de ani, care iși agresase soția și amenința, in fața carabinierilor, ca iși va arunca fetița de un an pe fereastra, relateaza rotalianul.com. Polițiștii sosiți la fața…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a emis ordin de inghețare pe un imobil, situat intr-o zona rezidențiala din municipiul Chișinau și un automobil de lux, in valoare de 9 755 000 de lei, saptamina trecuta. Potrivit Newsmaker, este vorba despre mașina ex-deputatului roman Cristian…