Trufandale de Bărăgan In mijlocul Baraganului, in plina arșița, un roman și un spaniol au decis sa cultive trufandale din serele spaniole. Roșii negre, vinete albe, ardei multicolori, castraveți, dovlecei pentru restaurantele de lux... Ferma legumicola se intinde pe o suprafața de 4 hectare, la intrare in localitate, iar dupa numai 2 ani de exploatare legumicultorii de trufandale de la Grindu se gandesc deja serios la extinderea afacerii... Legumicultura spaniola in Baragan In crucea zilei, pe campul din imediata vecinatate a comunei Grindu, soarele fierbe praful drumului. Daniel Peres nu-l simte și... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de imigrari din Covasna, in urma acțiunilor intreprinse, au depistat un barbat și o femeie, din Republica Moldova, ce desfașurau activitați lucrative, fara a avea aviz de munca, la o ferma de animale ce aparține unui cetațean roman. Proprietarul a fost sancționat cu amenda in…

- De"i are doar 22 de ani, REzvan Marin a ajuns sE fie cel mai bine cotat fotbalist roman al momentului. Mijloca"ul legitimat in Belgia, la Standard Liege, valoreazE, in acest moment, 7 milioane de euro, dupE un sezon in care a marcat 6 goluri "i a oferit 12 pase decisive. Evolu:iile bune ale interna:ionalului…

- Suma totala platita in mai 2018 de statul roman pentru alocatia destinata sustinerii familiei depaseste 37,58 milioane de lei, valoarea medie platita fiind de 164,24 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In mai 2018, erau inregistrati 223.811…

- In doar cateva minute urmeaza sa inceapa o intrevedere importanta pe care presedintele roman, aflat la Summitul NATO de la Bruxelles, o va avea cu liderul de la Casa Alba. Discutiile dintre Klaus Iohannis si Donald Trump vor avea loc incepand cu ora 11 si nu se asteapta sa dureze mai mult de cateva…

- CHISINAU, 8 iul — Sputnik. Nutritionistul român Mihaela Bilic afirma ca în anii 60 industria zaharului a platit oameni de stiinta de la Harvard pentru ca acestia sa publice un studiu din care sa rezulte ca grasimile alimentare (nu zaharul!) sunt principalele responsabile pentru…

- Dancila se intoarce la Bruxelles cu un bilanț rușions: inflație și deficit record, indepartarea de zona euro, absorbție scazuta a fondurilor europene, legi antijustiție, pregatire slaba a președinției UE, susține europarlamentarul Siegfried Mureșan, intr-o postare pe Facebook, spunand ca trebuie…

- Prima ferma bio din judetul Maramures unde sunt cultivate rosii organice a fost amenajata in localitatea Cernesti. Desi nu rezista la fel de mult ca si cele din cultura de masa, gustul tomatelor bio este inconfundabil. Cu o investitie de 1 milion si jumatate de euro, producatorul spune ca una dintre…

- Polițiștii și medicii chemați de urgența la o ferma de langa Manciano - Italia nu au putut face nimic pentru a salva viața unui roman in varsta de 31 de ani. Acesta se afla in vacanța impreuna cu iubita lui.