Deși prosoapele sunt fabricate pentru a reține apa din corp, cu siguranța ai observat și tu ca, daca nu sunt folosite, capata miros urat. Este, de cele mai multe ori, miros de mucegai sau asociat acestuia. Poate fi destul de incomod, pe langa faptul ca nu este deloc igienic. Nu arunca niciodata prosoapele, chiar daca […] The post Trucurile utile care te scapa de mirosul de mucegai de pe prosoape. Nu dau greș niciodata appeared first on IMPACT .