Trucurile patronilor de restaurante s-au aflat. Cum te fac să consumi cât mai mult, de fapt Odata ce masurile de restricție s-au relaxat, s-a reluat și activitatea restaurantelor. Iata care sunt micile ”trucuri” pe care unii patroni le folosesc pentru ca clienții sa consume cat mai mult. Trucurile patronilor de restaurante s-au aflat Astfel, meniul restaurantului este un instrument ce influențeaza și ii orienteaza pe clienți in alegerile culinare. Deși poate […] The post Trucurile patronilor de restaurante s-au aflat. Cum te fac sa consumi cat mai mult, de fapt appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista o planta extrem de sanatoasa, dar care poate fi otravitoare daca este consumata greșit. Ea trebuie sa fie consumata cat e in sezon și o putem folosi pentru deserturi sau salate. Planta de primavara care poate fi otravitoare pentru romani Este vorba despre rubarba, care deși este folosita mai…

- De multe ori renunțam la anumite haine pentru ca nu putem sa scapam de petele de deodorant. Afla ca nu trebuie sa iți mai faci griji, caci secretele fashionistelor au fost dezvaluite! De acum nu trebuie sa mai crezi ca o anumita piesa vestimentara a fost compromisa, caci aceasta va arata ca noua daca…

- Se știe ca putem reinventa mancarea. De pilda, din cozonacul ramas de Paște putem face felurite alte deserturi, iar din mezelurile de la aperitiv alte mancaruri care sa ne umple masa. Dar ce facem daca printre ele se strecoara și unele alimente care s-au ars? Exista trucuri pentru a le salva! Trucuri…

- Nu exista niciun dubiu ca ceea ce mancam influențeaza nivelul grasimilor din sange, in special in cazul persoanelor cu predispoziție genetica pentru displidemii. Ei trebuie sa limiteze drastic consumul de alimente pline de grasimi și colesterol, in timp ce restul indivizilor sunt sfatuiți sa fie moderați.…

- Cartofii prajiti si piinea alba se numara printre favoritele persoanelor care nu vor sa manince de dulce, insa acestea au foarte multe calorii. Postul Pastelui sau Postul Mare este cel mai lung post din calendarul crestin-ortodox si dureaza sapte saptamini. Daca ti-ai propus sa tii acest post este important…

- Exista un risc imens la care te expui daca alegi sa consumi cartofi verzi. Specialiștii atrag atenția tuturor cu privire la cartofii care se mai strecoara printre cei copți și la care trebuie sa avem grija. La ce pericol te expui daca mananci cartofi verzi? Cartofii noi se numara printre cele mai delicioase…

- Exista un aliment care vine de hac grasimii și care e de mare ajutor celor care vor sa lucreze la imaginea lor. Acesta te slabește daca il consumi des. Despre ce e vorba și cum ai putea sa il introduci in dieta ta? Alimentul care te ajuta sa slabești Deși nu mulți știu, ar trebui […] The post Alimentul…

- Lupta cu kilogramele reprezinta un proces greu, in care cei implicați au nevoie de mult curaj, ambiție și putere sa faca fața. In continuare va prezentam cateva trucuri care sa va ajute sa scapați rapid de burta și sa ajungeți la silueta mult visata.