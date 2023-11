Stiri pe aceeasi tema

- Analiza Storia – In octombrie, apartamentele de vanzare din Romania au fost, in medie, cu 8% mai scumpe decat anul trecutConstanța – apartamentele vechi, cu 12% mai scumpe la vanzare decat anul trecut București – apartamentele noi, vandute cu 9% mai mult fața de anul trecut Prețurile…

- Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 9% in luna octombrie a.c, fața de aceeași luna a anului anterior, in timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, in medie, cu 7%, conform celor mai recente date de pe platforma de imobiliare Storia. Important de precizat:…

- Piața inchirierilor de locuințe se menține puternica la nivel național. Majorari ale prețurilor au fost vizibile luna trecuta, in principal, in cazul apartamentelor cu 2 și 3 camere din marile orașe, potrivit datelor analizate de Imobiliare.ro.Bucureștiul a inceput, inca din luna septembrie, sa rivalizeze…

- Recent, o analiza detaliata a fost publicata, subliniind creșterea nesustenabila și ireala a prețurilor locuințelor. Aceasta situație indica posibilitatea unei burse imobiliare in Romania, unde prețurile locuințelor vor scadea inevitabil.Aceasta este concluzia a aproximativ 53% dintre economiștii…

- In 2023 crește interesul pentru proprietațile mai ieftine · Prețul mediu de cerere pe metru patrat ajunge la 1.407 euro · Cele mai cautate locuințe sunt apartamentele cu doua camereStoria.ro, platforma de imobiliare lansata de OLX, a analizat piața imobiliara din Timișoara, orașul care a primit titlul…

- Guvernul a publicat Legea privind masurile ficale prin care se schimba clasificarea locuințelor din țara și se va plati TVA in funcție de gradul de finisare. Locuințele in Romania sunt de trei feluri: la roșu, la gri și la cheie. Pentru ca se va genera multa confuzie, Guvernul a explicat in ce consta…

- Numarul locuintelor date in folosinta in Romania, in primul semestru al anului, a scazut cu aproape 500 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2022, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).Conform statisticii oficiale, pana la finele lunii iunie 2023,…

- Piata terenurilor a ramas foarte activa in Romania, in prima jumatate a lui 2023, realizand o cifra de afaceri estimata la aproximativ 250 de milioane de euro, un volum care include doar tranzactiile cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale in sectoare precum rezidential, birouri, retail, fara…