Trucurile care te ajută să cureţi baia rapid de Paște. Așa ai mai mult timp pentru cei dragi Cel mai greu atunci cand faci curat in toata casa este sa cureți suprafețele din baie. Aici se aduna cele mai multe bacterii, murdarie, mucegai sau fungi. Din fericire, exista anumite trucuri care te vor ajuta sa scapi de mizerie mai repede. Cum sa cureți baia mai rapid Pentru unii este un chin sa curețe […] The post Trucurile care te ajuta sa cureti baia rapid de Paște. Așa ai mai mult timp pentru cei dragi appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Internauții au gasit cateva trucuri geniale care te ajuta sa iți ușurezi munca, atunci cand ești in plin proces de curațenie generala. Tu le știai pe toate? Iata 14 metode ingenioase prin care poți sa cureți și cele mai dificile suprafețe din baie și bucatarie. 15 trucuri care te ajuta sa cureți casa…

- Prajitura cu prune și nuca e o prajitura simpla și ușoara de facut, iar pentru ea vei avea nevoie de doar cateva ingrediente. Daca nu ai prune, poți sa folosești și alte fruncte, insa astazi va prezentam aceasta varianta.

- Fie ca lumina Invierii Mantuitorului sa va inunde casa si sa va aduca numai armonie, sanatate, fericire si multa iubire.Tuturor salajenilor le dorim sa aiba parte de Paste fericit alaturi de cei dragi!Hristos a Inviat!Organizația UDMR Salaj Acest articol Organizația UDMR Salaj: Paste fericit alaturi…

- Tiroida este considerata ”bateria” intregului nostru corp. Funcționarea hormonilor tiroidieni este extrem de importanta pentru metabolismul fiecarei celule din organism, inclusiv a creierului. Hipotiroidismul apare atunci cand tiroida nu produce suficienți hormoni pentru a regla diverse funcții necesare…

- Sunt atat de multe barbershopuri, saloane de hair and beauty, spa-uri și totuși cand cauți sa te programezi la unul parca nimic nu este disponibil. O ironie de acest gen am trait-o cu toții la un moment dat. Cautarile in sine sunt enervante și consumatoare de timp, dar acum exista Stailer și acest research…

- Schimb de replici intre Vasile Bolea și Dumitru Alaiba. Deputatul BCS acuza PAS ca numește la CSP „pe nepotul lui Soros”. „Dragi colegi din opoziție, chiar e o rugaminte, incercați sa aveți un limbaj mai respectuos fața de societatea civila, fața de fundațiile adevarate, care ajuta țara asta”, a replicat,…