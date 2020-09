Trucuri simple pentru un look cu totul nou Uneori, starea noastra de spirit poate fi imbunatațita prin schimbarile potrivite. Se tot vorbește astazi despre avantajul de a ieși din zona noastra de confort, mai exact din lucrurile pe care le cunoaștem deja. Rutina poate fi depașita prin pași simpli: de la alegerea unor stiluri vestimentare noi, pana la adoptarea unui look diferit, care sa garanteze o transformare spectaculoasa. Daca simți nevoia sa faci o schimbare in imaginea ta, poți apela cu incredere la cateva secrete: Da un refresh parului tau Nu te feri sa tunzi din par doar atunci cand este tocit și ai nevoie sa scapi de varfurile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

