Trucuri psihologice care te ajută să cheltuiești mai puțini bani atunci când faci cumpărături A inceput goana dupa cadouri! Cum sarbatorile de iarna bat la ușa, ai și dat iama-n economii. Numai cu niște trucuri psihologice vei inceta sa faci achiziții impulsive și vei incepe, de asemenea, sa intorci incet o parte din banii cheltuiți și sa iti acumulezi capitalul. Care sunt cele mai... The post Trucuri psihologice care te ajuta sa cheltuiești mai puțini bani atunci cand faci cumparaturi appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa te lași de fumat? Fumatorii încearca periodic sa gaseasca metode ca sa se lase de fumat. Întrebarea cum sa te lași de fumat a dat naștere unor discuții interminabile. De-a lungul efortului de renunțare la fumat apar momente dificile, în…

- Ce poți face sa nu mai transpiri. Cand vine vara și caldura este torida, inevitabil transpiram mai mult. Dar ce ne facem daca corpul nostru transpira excesiv pe tot parcursul anului? Iata cateva trucuri eficiente ce te vor ajuta sa nu mai arați ca proaspat ieșit din duș și

- Sanatatea este indiscutabil unul dintre cele mai de pret daruri pe care le primim de la viata si chiar daca uneori suntem neglijenti cu aceasta si facem tot soiul de excese, este important ca in cele din urma sa intelegem acest lucru. Este adevarat ca stilul de viata modern este unul destul de dezorganizat…

- Ai fost de curand diagnosticata cu tiroida? Daca este vorba de hipotiroidism, mai mult ca sigur ca te lupti sa-ti mentii greutatea optima, poate chiar sa scapi de kilogramele in plus. Pentru majoritatea persoanelor cu hipotiroidism tendinta de ingrasare este inevitabila. In mod normal, o dieta sanatoasa,…

- Infometarea nu este singurul mod de a da jos kilogramele in plus. Specialiștii atrag atenția și spun ca trebuie doar sa știm ce anume putem consuma in timpul dietelor. Acestea sunt alimentele care te ajuta sa slabești mancand! Trebuie incluse cat mai repede pe lista de cumparaturi a fiecarui roman.…

- Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi…

- Sezonul inceperii scolilor a revenit inca odata, insa in acest an, lucrurile stau cu totul diferit fata de anii anteriori. Intr-adevar, in timp ce scriem aceste randuri, inca este incerta forma pe care o va avea scolarizarea pentru cei mai multi elevi si studenti si care vor fi normele pe care vor trebui…

- In acest articol iți vom prezenta o lista cu alimente care ard grasimile cat vezi cu ochii și te ajuta sa slabești. Totuși, trebuie sa știi ca aceste alimente vor funcționa la adevarata lor capacitate daca fac parte dintr-o dieta sanatoasa. Mai multe detalii, in continuare. Alimentele care te ajuta…