- Elizabeth Holmes, fosta vedeta din Silicon Valley, considerata la un moment dat „noul Steve Jobs” pentru aparenta viziune in domeniul IT, a fost condamnata la 11 ani de inchisoare. A fost gasita vinovata de frauda in gestionarea start-up-ului sau Theranos, compania care promitea sa revoluționeze analizele…

- Angelina Jolie este una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și se poate mandri cu o frumusețe aparte. La varsta de 47 de ani ea are un ten impecabil și asculta cu sfințenie de sfaturile oferite de medicul sau dermatolog.

- Daca te tenteaza ideea de a fi un om de afaceri și vrei sa iți deschizi un business, e necesar sa ții cont de cateva aspecte foarte importante, inainte sa iei vreo decizie. Sa conduci o firma presupune mult efort, rabdare și adoptarea strategiilor potrivite. De aceea, iata la ce sa fii atent, cand…

- Atunci cand deții un business, știi cat de importante sunt intalnirile de afaceri, fiindca un astfel de eveniment iți poate oferi noi oportunitați de pe urma carora firma ta se poate dezvolta, iar profitul poate fi pe masura. Drept urmare, o astfel de adunare necesita o pregatire minuțioasa, mai…

- Secretul succesului in afaceri, dezvaluit de președintele Transavia, Ioan Popa. Lecție deschisa de business intr-un interviu pe ZF Omul de afaceri Ioan Popa, fondatorul și proprietarul companiei Transavia, a vorbit despre afacerea sa și despre planurile de viitor pe care le are prin investițiile preconizate…

- Luni, 5 septembrie, la sediul primariei Costesti a avut loc o intalnire intre un grup de oameni de afaceri turci si primarul orasului, Ion Baicea. Turcii vor sa investeasca la Costesti, iar printre domeniile vizate se numara: prelucrarea produselor agricole, prelucrari mecanice, fabricarea dulciurilor,…

- Astazi, vom face cunoștința cu Petru Pituscan si povestea unei afaceri profitabile din or. Calarasi. Antreprenorul, noul erou al campaniei „#FinComBusiness - pretuim oameni, incurajam afaceri!”, și-a inceput activitatea de la cateva afaceri mici, iar acum deține un frigider industrial de 1.000 de metri…

