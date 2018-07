Trucuri prin care producatorii de masini manipuleaza deja noile teste de emisii WLTP

Stiri pe aceeasi tema

- Expertii Comisiei Europene au descoperit dovezi care arata ca producatorii de masini folosesc modalitati de manipulare a testelor pentru a amplifica impactul asupra mediului al emisiilor actuale, relateaza Euractiv.

- The New York Times scrie despre modificarile la Codul Penal privind abuzul in serviciu, remarcand ca au fost contestate puternic, inclusiv de Comisia Europeana si ca ele afecteaza cazurile unor politicieni importanti, printre care si Liviu Dragnea. Autorul articolului, Kit Gillet, noteaza ca noile modificari…

- Comisia Europeana a revizuit legislația privind utilizarea tahografelor, in principal pentru a ingreuna manipularea datelor din tahograf, dar și pentru a eficientiza procesele de administrare și control. Rezultatul este anexa 1C (UE 2016/799), care a fost aprobata in iunie 2016 și care conduce la introducerea…

- Parlamentul Romaniei nu este de acord ca statele membre ale Uniunii Europene sa suporte contribuții naționale mai mari la proiectele europene și solicita o mai simpla mutare a banilor de la un program la altul, pentru viitoarea perioada de programare 2021-2027. De asemenea, parlamentarii romani au rezerve…

- 11 autospeciale Dacia Logan vor intra, saptamina viitoare, in dotarea a 11 structuri de poliție din mediul rural sucevean. Este vorba despre unitațile din localitațile Udești, Stroiești, Vadu Moldovei, Baia, Izvoarele Sucevei, Ulma, Rișca, Pirtești, Crucea, Ilișești și Șcheia. Noile mașini le vor inlocui,…

- Comisia Europeana a decis joi, 7 iunie, sa trimita Romaniei și altor 4 state membre (Cipru, Grecia, Irlanda și Luxemburg) avize motivate pentru faptul ca nu au comunicat transpunerea noilor masuri privind schimbul automat obligatoriu de informații in domeniul fiscal ...

- Grupul german Volkswagen a admis ca are probleme și ca vor urma inchideri temporare la uzina sa principala de la Wolfsburg, din cauza ca nu toate mașinile pot respecta noile teste de emisii, mai stringente, care vor intra in vigoare la 1 septembrie. Noile standarde de testare dau rezultate de CO2 mai…

- Conform propunerilor CE, micii producatori si producatorii artizanali de alcool (inclusiv, pentru prima data, micii producatori de cidru independenti) vor avea acces la un nou sistem de certificare la nivelul UE, pe baza caruia vor plati accize mai mici pe intreg teritoriul Uniunii. De asemenea,…