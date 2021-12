Stiri pe aceeasi tema

- Ce trebuie sa faci atunci cand mașina ta este acoperita cu ‘ploaie inghețata’? Șoferii trebuie sa știe neaparat aceste trucuri care le vor face viața mai ușoara. Cum trebuie sa procedezi cand vezi acest fenomen? Este foarte ușor. Trucuri pentru șoferi: ce sa faci atunci cand mașina e acoperita cu ‘ploaie…

- Dezastru pe o autostrada din statul american Wisconsin. Fenomenul, cunoscut drept "ploaie înghețata", a cauzat mai multe accidente în lanț, în care au fost implicate peste 100 de autovehicule. Cele mai multe dintre camioanele implicate în accidentele în…

- Dupa cațiva fulgi de zapada, vremea s-a inrautațit la Turda, acum avem parte de o ploaie inghețata și de polei. Conducatorii auto sunt sfatuiți sa circule cu prudența! La aceasta ora sunt 0 grade in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Odata cu venirea iernii și, implicit, a vremii geroase și a zapezii, incep sa apara problemele pentru mulți dintre șoferi. Fie ca vorbim despre dezghețatul și curațatul mașinii ori de modul in care trebuie sa conduci in condiții dificile de iarna, exista numeroase trucuri pe care le poți aplica pentru…

- Vrei sa ajungi cat mai repede la locul de munca dimineața, dar mașina ta nu se incalzește? Cateva trucuri geniale o sa te scape de orice neplacere! De acum incolo, nu o sa mai petreci foarte mult timp in parcare, așteptand sa pornești automobilul! Cum incalzești mașina mai repede in sezonul rece Romanii…

- Pregatirea mașinii pentru sezonul de iarna nu inseamna doar o inspecție tehnica amanunțita sau echiparea acestuia cu anvelope de iarna . Pentru a fi scutit de orice surprize neplacute, atunci cand iți faci bagajele și le așezi in portbagaj lasa intotdeauna loc și pentru lucruri care par marunte la prima…

- Anvelopele de iarna sunt obligatorii in sezonul rece. Este important ca in momentul in care pleci la drum mașina ta sa fie echipata corespunzator.Potrivit Codului Rutier, nu exista o data fixa la care trebuie sa ai mașina echipata cu anvelope de iarna, insa este precizat ca in momentul in…

- Acum cateva luni am publicat un articol despre cum sa reduci temperatura din habitaclul mașinii pe timp de vara. Eu m-am obișnuit sa-l folosesc de fiecare data cand situația impune. Acum se apropie iarna, așa ca m-am gandit ca ar fi utile niște idei despre cum sa ne facem viața ușoara in acest anotimp.