Stiri pe aceeasi tema

- Bradul de Craciun cumparat din comuna Arieșeni, județul Alba și instalat in fata Primariei Arad a devenit tinta a ironiilor in mediul online, in ultimele zile, din cauza coroanei rare si a ramurilor ce par uscate. Aradenii susțin ca este cel mai urat brad pus in ultimii 30 de ani... Articolul VIDEO|…

- Pandemia de COVID-19 a afectat și modul în care sarbatorile de iarna se vor desfașura în acest an. Târgul de Craciun a fost anulat în mai multe orașe din România, inclusiv în Cluj-Napoca, iar sarbatorile de Craciun și revelionul…

- Internauții au acuzat-o pe prima doamna din SUA, Melania Trump, de ipocrizie dupa ce a publicat un tweet despre bradul cu care intenționeaza sa decoreze Casa Alba de Craciun. Potrivit comentatorilor, soția președintelui Donald Trump nu este bucuroasa de pregatirile de sarbatoare. "Din 1966, apariția…

- Pe timp de pandemie, un Craciun in grup restrans, fara o mare reuniune de familie, este fara indoiala „ce mai buna optiune”, a estimat ieri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Agerpres.„Este incredibil de dificil pentru ca, in special in perioada sarbatorilor, vrem sa fim cu familia noastra.…

- Primaria Targoviște a inceput montarea Bradului de Craciun din Piața … Post-ul Vin sarbatorile, vin! Primaria Targoviște a inceput montarea Bradului de Craciun apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Materiale moi, culori clasice, stil boem sau kitsch … Dezvaluim tendințele de decorare de Craciun 2020. S-a dovedit ca instalarea in avans a decorațiunilor de Craciun te face mai fericit! Așadar, nu ezitam o secunda și intram in modul Craciun. Cu atat mai mult, cu cat acest an a fost... The post Decor…

- Meteorologii AccuWeather au realizat estimarea pentru iarna 2020-2021. Specialiștii prognozeaza puține ninsori și temperaturi peste media normala a perioadei pentru Romania. Nu sunt excluse episoade de viscol in lunile ianuarie și februarie. Și anul trecut am avut temperaturi de primavara la mijlocul…

- Au inceput sa iasa la iveala tot mai multe dovezi, potrivit carora pandemia de coronavirus ar fi inceput inainte sa se anunțe oficial acest lucru, transmite stirileprotv.ro. Specialiștii din California susțin ca au avut pacienți cu simptome ale noului virus inainte de Craciun, transmite Daily Mail.…