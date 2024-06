Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile caniculare din aceste zile pot dubla sau chiar tripla factura de electricitate. Platim in functie de consum, practic de cat de mult tinem aparatul de aer conditionat in priza si ce temperatura setam. Un calcul simplu arata ca pentru un apartament cu doua camere, factura poate ajunge chiar…

- Temperaturile toride au facut sa creasca vanazile la aparatele de aer conditionat. Romanii care locuiesc la bloc n-au avut alta solutie decat sa-si instaleze astfel de aparate. Instalatiile de climatizare aduc, intr-adevar, un plus de confort, dar si o cheltuiala pe cinste. Factura poate creste si cu…

- Odata cu venirea sezonului estival, zilele toride sunt tot mai dese. Temperaturile depașesc frecvent valoarea de 30 de grade Celsius, așa ca mulți dintre noi pornim aparatele de aer condiționat. Ei bine, avand in vedere faptul ca prețurile la electricitate sunt din ce in ce mai mari, trebuie sa știm…

- Cu toții ne dorim o locuința confortabila și care sa ne ofere un mediu de trai sanatos. Atunci cand vine vorba de confortul și bunastarea in locuința, temperatura ambientala joaca un rol foarte important.Menținerea unei temperaturi corecte in casa nu este doar o chestiune de confort, ci și una de sanatate…

- Vremea de weekend in Alba: Se mai incalzește, dar vor fi ploi. Prognoza meteo in localitați din județ, 10-12 mai Vremea de weekend in Alba. Temperaturile cresc ușor la finalul acestei saptamani, in județ. Maximele vor ajunge la 21-22 de grade Celsius. Sunt anunțate ploi, vineri și sambata la munte,…

- Incepand de joi, un front atmosferic va cuprinde Romania și va aduce ploi, furtuni locale și intensificari ale vantului. Astfel ca vremea va fi extrem de rece pentru aceasta perioada. Valorile maxime, care in acest moment sunt in jur de 30 de grade, nu vor mai depași 10…15 grade, chiar și mai puțin…

- Meteorologii anunța ca, in acest weekend, vremea va fi una nespecifica perioadei in care ne aflam, continuand sa se incalzeasca. Valorile din termometrele vor atinge, din nou, maxime chiar și de peste 30 de grade Celsius la umbra, inclusiv la inceputul saptamanii viitoare. In ultimele zile, in Romania,…

- Potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani, publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, in Banat, Crisana, Transilvania si Maramures va ploua pe arii relativ extinse la inceputul intervalului. Pe de alta parte, in Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia regimul pluviometric va…