Stiri pe aceeasi tema

- Majda Aboulumosha adora pregatirile specifice pentru masa de Craciun și nu are niciun stres legat de greutate, care ar putea oscila in urmatoarea perioada. Cum ține Majda Aboulumosha kilogramele departe, de Craciun. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta ne-a marturisit ca bunica…

- Bradul de Craciun este un element foarte important in decorarea de sfarșit de an, pe langa faptul ca decorarea lui este unul dintre cele mai distractive și speciale momente ale sezonului, insa, in fiecare an se pune intrebarea: natural sau artificial? Ambele opțiuni va pun intr-o dilema și, bineințeles,…

- Gabriela Prisacariu a publicat pe contul de Instagram un videoclip induioșator in care apar Dani Oțil și fiul lor langa bradul de Craciun. Micuțul a atras toata atenția oamenilor din mediul online cu costumul sau simpatic de spiriduș.

- An de an, pe rețelele sociale apar imagini amuzante cu pisicile care rastoarna bradul de Craciun. Pentru simpaticele feline, pomul este locul perfect in care sa se ascunda sau sa se joace, dar daca vrei sa reziste pana dupa sarbatori, este indicat sa ții cont de trucurile specialistilor. Ce trebuie…

- Majoritatea romanilor cumpara un brad natural de Craciun, insa cu toții știm ca acesta nu rezista foarte mult in casa, mai ales la caldura. Deși prețurile sunt extrem de ridicate la brazii naturali, mirosul lor proaspat nu se poate compara cu nimic, așa ca mulți aleg sa-l cumpere anual. Ca sa nu mai…

- FOTO| Bradul de peste 15 metri pentru Targul de Craciun din Alba Iulia se instaleaza ASTAZI: Casuțele cu suveniruri și bunatați, aproape finalizate Bradul de peste 15 metri pentru Targul de Craciun din Alba Iulia se instaleaza ASTAZI: Casuțele cu suveniruri și bunatați, aproape finalizate Ultimele pregatiri…

- O vedeta de la noi a inceput deja sa impodobeasca bradul deși mai este ceva pana cand vom intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Intr-un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a spus care este motivul dureros pentru care iși decoreaza casa cu doua luni inainte de Craciun.

- Sarbatorile se apropie cu pași repezi și este timpul sa te gandești la bradul de Craciun. De ce? Pentru ca bradul este elementul central și cel mai spectaculos al intregului decor de iarna. Prin urmare, merita sa alegi cel mai frumos brad de Craciun care va fi cel mai bine prezentat intr-o camera data…