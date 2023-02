Trucuri pentru ca bagajul tău să ajungă primul pe bandă, când cobori din avion Este stresant sa cobori din avion, dupa un zbor lung și apoi sa mai stai inca jumatate de ora sau poate chiar mai mult la banda de bagaje, nu? Ei bine, afla ca sunt cateva trucuri la care poți apela pentru ca bagajul tau sa fie primul pus pe banda la coborarea din avion. Secretul a fost dezvaluit chiar de o insoțitoare de bord. In primul rand, nu te grabi sa faci check-in-ul. Daca vei fi ultimul, valiza ta va ajunge in cala cu ultimul carucior, ceea ce inseamna ca va fi printre primele care vor fi scoase din aeronava. Un alt truc util este eticheta „Fragil”. Puține persoane care calatoresc des… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

