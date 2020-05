Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Lazar (54 de ani) - al doilea cel mai bun marcator din istoria Gloriei Bistrița - a fost in aceasta dimineața la GSP Live, unde a vorbit despre cariera sa din anii ‘90, relația de dragoste-ura cu Jean Padureanu și cum l-a convins pe acesta sa-i dea drumul in Ungaria. Ilie Lazar a evoluat la Gloria…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, afirma ca dupa data de 15 mai, oamenii vor putea merge "la iarba verde" sau la gratar in afara localitatii, cu respectarea regulilor de distantare. Seful MAI a raspuns afirmativ unei astfel de intrebari, pe pagina sa de Facebook, miercuri seara, cand intra…

- Helmuth Duckadam (61 de ani), președintele de onoare de la FCSB, și-a exprimat opinia cu privire la noul stadion din Ghencea, care urmeaza sa fie gata in aceasta primavara. CONTEXT: Noul stadion din Ghencea va fi gata in acesta primavara. Totuși, șansele ca FCSB sa evolueze acolo sunt destul de mici,…

- Un artist francez recunoscut pentru graffiti-urile sale de mari dimensiuni realizate pe iarba, care se vad cel mai bine de la inaltime, si-a prezentat duminica cea mai recenta creatie, in Alpii Elvetieni, avand o tematica legata de pandemia de COVID-19 si infatisand o fetita care priveste spre orizont,…

- Numarul fotbaliștilor care prezinta simptome de depresie sau anxietate a crescut dramatic dupa ce competitiile au fost oprite din cauza pandemiei de coronavirus, transmite sindicatul mondial al...

- Federația, cluburile și jucatorii negociaza acum, intr-o ședința inceputa la ora 10:00, condițiile crizei provocate de coronavirus. In fotbal nu poate exista șomaj tehnic. Aproape toate cluburile din prima liga au exprimat pretenția ca salariile fotbaliștilor sa fie reduse in perioada asta in care nu…