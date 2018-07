TRUCURI ÎN BUCĂTĂRIE: De ce este bine să pui COAJA de pepene verde în salată Potrivit specialiștilor, aproximativ 95 % din valoarea nutritiva a pepenelui verde se afla in coaja. Aceasta conține vitamine precum vitamina A, vitamina B6 și vitamina C. De asemenea, este o sursa importanta de potasiu, zinc și magneziu. In plus, conține licopen, care este o substanța antioxidanta puternica ce ține multe boli la distanța. Tocmai de aceea multe persoane includ coaja pepenelui in diferite feluri de mancare. In coaja pepenelui verde se gasesc fibre care te ajuta sa scapi mai ușor de kilogramele in plus. Mai mult decat atat, este o sursa importanta de citrulina, care ajuta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

