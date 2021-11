Stiri pe aceeasi tema

- Acum cateva luni am publicat un articol despre cum sa reduci temperatura din habitaclul mașinii pe timp de vara. Eu m-am obișnuit sa-l folosesc de fiecare data cand situația impune. Acum se apropie iarna, așa ca m-am gandit ca ar fi utile niște idei despre cum sa ne facem viața ușoara in acest anotimp.

- Caștile audio sunt un accesoriu important pentru persoanele care iși doresc sa asculte sau sa inregistreze muzica fara a fi intrerupți de zgomotele de fundal, sa aiba o experiența de gaming optima și sa se izoleze fonic de exterior. Cu toate acestea, cum ne dam seama care sunt cele mai bune caști audio…

- Presedintele USR-PLUS Covasna, Dulanyi-Balogh Szilard, a declarat, miercuri, ca nu crede in posibilitatea refacerii coalitiei de guvernare daca PNL va insista ca Florin Citu sa ramana premier. „Lucrurile au escaladat asa de mult si din punct de vedere expressis verbis si din punct de vedere al actiunilor,…

- Folosirea cuvintelor "Steaua", "stelistii" in emisiunile sportive reprezinta o informare incorecta, cuvintele putand fi utilizate doar in ceea ce priveste Clubul Sportiv al Armatei, au transmis, marti, membrii Consiliului National al Audiovizualului, intr-un punct de vedere adresat Asociatiei Salvati…

- Merg de minune langa orice fel de friptura, dar si langa mancarurile de post. Si nu sunt deloc greu de preparat, mai ales daca inveti cateva trucuri. Muraturi asortate la borcan. Muraturile perfecte sunt cele care raman crocante, si nu se inmoaie in timp. Pentru aceasta, sunt cateva apecte de care trebuie…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, marti, la Aeroportul Henri Coanda, ca nu intentioneaza sa se tempereze din punct de vedere profesional si ca isi doreste sa mai joace la cel mai inalt nivel cativa ani. "Este un an bun, cu evenimente placute, faptul ca mi-am revenit, desi nu prea…

- Judoka Alex Bologa, medaliat cu bronz in cadrul cat. 60 kg, la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, a declarat, luni, la intoarcerea in tara, ca isi dorea aurul, dar este totusi multumit pentru ca si-a indeplinit obiectivul, acela de a urca pe podium. "A fost o experienta mai speciala avand…

- PUZ ul care viza si o investitie a Agexcom International Ltd SRL, anulat partial de magistratii de la Tribunalul Constanta In sedinta din 20.08.2021, magistratii au admis cererea de chemare in judecata, formulata de reclamantul Institutia Prefectului judetului Constanta, in contradictoriu cu paratii…