- Astazi se inchide un sector de autostrada intre Chețani și Campia Turzii din cauza exercițiului SWIFT RESPONSE 24 (SR24) / DEFENDER 24. Inițial sectorul respectiv de autostrada trebuia inchis duminica dar din cauza condițiilor meteo, exercițiul militar a fost amanat pe astazi. Compania Naționala de…

- Cum faci sa nu se lipeasca orezul cand il fierbi? Daca deseori ți s-a intamplat ca orezul sa se lipeasca in momentul in care il fierbi și sa nu obții textura pe care ți-o dorești cu adevarat, iata care este secretul și ce ai de facut. Trucuri pe care sa le incerci cand fierbi orezul.Orezul se pregatește…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Digi24, ca este "foarte posibil" ca DNA sau alte institutii sa se sesizeze in legatura cu investigatia publicatiei Recorder care sustine ca primarul liberal din Sinaia si-ar fi cumparat, printr-un apropiat, un castel in localitatea Orthez din…

- Președintele chinez Xi Jinping a ajuns miercuri seara in capitala Ungariei și se va intalni joi cu premierul Viktor Orban cu care va discuta despre razboiul din Ucraina si proiecte de infrastructura, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Budapesta este un partener comercial important pentru Beijing…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Vladimirovici Putin, s-a privit in oglinda și a jurat din nou, in fața singurei persoane care alege la Moscova, sa respecte toate legile sale, in cel de-al cincilea mandat de președinte al Federației Ruse. Putin a jurat sa obțina și al șaselea mandat, imediat dupa ce…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și-a inceput luni, la Paris, vizita sa de stat de doua zile in Franța, cu prilejul implinirii a 60 de ani de relații diplomatice intre cele doua țari. A fost primit cu cele mai inalte onoruri la palatul prezidențial Elysee de președintele Emmanuel Macron. La Paris se…

- Expert militar și fost angajat al Pentagonului, Stephen Bryan, dezvaluie ca Franța și-a trimis deja primii 100 de legionari in Ucraina. Potrivit lui Bryan, acești luptatori din Legiunea Straina vor fi angajați in artilerie și observare, sprijinind astfel brigada 54 a Forțelor Armate ale Ucrainei in…

- Presedintele chinez Xi Jinping este asteptat saptamana viitoare in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani, exceptand vizita efectuata anul trecut la Moscova. Este un turneu diplomatic care ar putea scoate in evidenta disensiunile europene in ceea ce priveste comertul cu Beijingul si modul in…