Trucuri de frumusețe cu Lavinia Petrea Lavinia Petrea, jurnalista de la știrile matinale de la Pro TV este o femeie implinita, care inspira și transmite fericire. Ne-a impartașit cateva trucuri de frumusețe pe care le aplica. A invațat unde sa aplice corect pudra iluminatoare – adica deasupra pomeților, nu pe tot obrazul, iar la capitolul hair-style cum poate folosi puțina Coca-Cola ca sa linișteasca șuvițele rebele și nu are fixativul la indemana. Descopera și alte trucuri de frumusețe urmarind clipul video de mai sus. Foto: The Bucharest’s, arhiva Unica, arhiva personala Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

