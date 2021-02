Trucuri cum să scapi de dureri de cap si să te relaxezi Uneori, toate treburile planificate intr-o zi pot fi date peste cap din cauza migrenelor si a durerilor de cap. Daca nu aveți o pastila la indemina sau nu vreți sa obisnuiti organismul cu medicamente, sa știți ca exista remedii naturale de ameliorare a durerilor de cap, scrie moldovenii.md. Beti ceai din ghimbir! Este bun in ameliorarea migrenelor si va scapa rapid de durere. Optati mai bine pe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Nutriționistul Mihaela Bilic a dezvaluit cateva trucuri cu ajutorul carora poți scapa de burta și iți poți menține silueta. Iata care sunt recomandarile nutriționistului cu privire la pierderea in greutate!

- Va prezentam cateva trucuri vechi cu ajutorul carora puteți obtine plante de interior sanatoase. Pentru ca pamantul sa nu mai mucegaiasca, puneți deasupra nisip. Plantele de apartament se ingrașa de la apa rezultata din spalarea carnii si a peștelui. Strecurati-o in prealabil, pentru a indeparta eventualele…

- Nu trebuie sa fii jenat(a), daca ai matreata. Jumatate din populatia globului are astfel de probleme la un moment dat. De fapt, formarea matretii este un proces mai degraba normal si sanatos. Pielea noastra se regenereaza incontinuu. Spalarea cu sampon indeparteaza celulele uscate. Acestea devin vizibile…

- Ești exponent al generației „millennials”, ai o mie de idei, in pauzele de la orele online dai play la discursuri motivaționale cu antreprenori care povestesc cum au facut primul milion de dolari, insa dupa...

- Indiferent daca este iarna, vara sau toamna, ai intotdeauna pofta de ceva dulce și rapid de facut! Ce poate fi mai gustos decat niște super eclere facute in casa? Rețete pentru toate gusturile și trucuri utile! Eclere de casa cu caramel sarat!

- In ultimul timp, din ce in ce mai mulți oameni depașesc pragul normal de greutate. Fast-food-urile, dulciurile și alte alimente procesate sunt la indemana oricui și mult la mai indemana atunci cand ne este foame. In loc sa gatim ceva sanatos acasa, alegem calea ușoara de a comanda un meniu nesanatos…

- Și eu vorbesc cu ingerul meu, dar pentru a-i mulțumi ca exist și exista. Mi-a spus ca s-a facut ședința in Rai și s-a hotarat sa va fie schimbat ingerul cu unul mai puternic care o sa incerce sa va faca vocea ca de la minus sa ajunga pe plus. Cand se va intampla? In ziua in care durerea o sa fie inlocuita…

- Orice femeie doreste sa arate cat mai bine, in orice context, fie ca este vorba de locul de munca, plimbare sau o ocazie speciala. Atentia acordata detaliile, cum ar fi accesoriile si incaltamintea, coafura si alegerea...