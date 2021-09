Trucul secret pentru cele mai bune sarmale. Toate gospodinele trebuie să îl afle Sarmalele sunt preferate de foarte mulți romani, dar parca nimeni nu le gatește așa cum o fac bunicile! Gospodinele au invațat un truc inca din copilarie de la rudele lor pentru a avea cea mai gustoasa rețeta, așa ca trebuie neaparat sa il incerci! Cum pregatești cele mai bune sarmale, de fapt Sarmalele sunt perfecte […] The post Trucul secret pentru cele mai bune sarmale. Toate gospodinele trebuie sa il afle appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce truc secret au unele gospodine atunci cand pun gogoșari in oțet? Aceștia ies perfect ca textura și gustul este cu siguranța cel dorit de fiecare pofticios din familie. Cum trebuie sa procedezi cand ii pui la borcane pentru sezonul rece? Rețeta pentru gogoșari in oțet Poți sa greșești ușor ingredientele…

- Care este motivul pentru care toți oamenii ar trebui sa puna șervețele umede in mașina de spalat? Acest truc este cunoscut numai de gospodine. Obiceiul te scapa de o durere de cap in plus atunci cand scoți hainele din cuva mașinii. De asemenea, te scapa de stres și cand le intinzi pe sarma. Truc util:…

- Credeți sau nu, dar nu aveți nevoie de frigider pentru a menține mancarea rece. Aduna doar niște oale ceramice, nisip și apa și ai un mini-frigider portabil, neelectric, cu un design testat in timp. La urma urmei, oamenii pastrau mancarea de mii de ani inainte de aparția frigiderelor și mancarea se…

- Mamaliga este unul dintre acele alimente nelipsit de pe masa romanilor. Daca mamaliga se face corect, atunci este unul dintre cele mai reconfortante lucruri imaginabile. Exista mici trucuri pentru a face o mamaliga perfecta, iar majoritatea gospodinelor știu acest lucru. In caz ca nu știi aceste trucuri,…

- De cele mai multe ori, spalarea vaselor murdare este o sarcina care iți poate da mari batai de cap. Fie n-ai chef, fie sunt prea multe și trebuie sa stai dupa mașina de spalat vase. Din fericire, exista un truc formidabil care usuca vasele din mașina de spalat in doar cinci minute! Ce trebuie sa […]…

- Ouale sunt minunate pentru sanatate, pentru ca vin la pachet cu mulți nutrienți și o cantitate buna de proteine. In plus, sunt delicioase și foarte versatile. A prajit ouale in rondele de ceapa și a descoperit ceva uimitor De la oua ochiuri, omlete, oua fierte sau poșate, exista multe modalitați prin…

- Porumbul fiert este deliciul verii. Il gasești peste tot pe plaja, dar și in parcurile de distracții. Este delicios cu sare, unt , dar si cu alte condimente. Cel mai simplu este sa-l cumperi gata facut, insa cel mai bun ramane cel preparat in casa, așa cum il prepara gospodinele de la țara. Preparand…

- Fie vara, fie iarna, hainele tale sufera din cauza moliilor. Atunci cand naftalina nu-și mai face efectul este timpul sa apelezi la trucuri naturiste sau inventive care te vor ajuta sa scapi de aceste insecte mici și enervante. Care esten trucul secret pe care puțini il știu și care-ți va salva hainele…