Trucul prin care românii cred că pot reduce factura la gaz cu 25% Dupa valul mare de scumpiri din ultima vreme atat la alimente, cat și la energie, romanii incerca sa gaseasca tot mai multe soluții pentru a putea reduce costurile. Un simplu truc poate face ca prețul facturii la gaz sa scada cu 25%. Este vorba despre temperatura setata pe perioada nopți la centrala termina. Aceștia sunt inventivi și gasesc tot felul de metode pentru a face fața viitoarelor cheltuieli la energie. Paturi cu incalzire electrica sau lumanari și castroane de lut sunt doar cateva dintre trucurile care au ajuns virale pe internet. Unul dintre trucurile simple care nu necesita costuri… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

