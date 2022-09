Stiri pe aceeasi tema

- Locul și momentul in care se uda gradina de flori sau plantele, in general, pot sa aiba un impact critic asupra modului in care se dezvolta. Indiferent daca sunteți incepator in ale gradinaritului sau aveți deja o experința vasta in domeniu, puteți apela oricand la cateva trucuri care sa va ușureze…

- Ne trezim speriați ca intarziem la serviciu, mancam pe fuga, plecam in graba spre serviciu și toata ziua suntem intr-o continua alerta. Cu atatea griji, nu este de mirare de ce foarte multa lume sufera de insomnii și are probleme de sanatate. Orice medic ne-ar spune sa o lasam mai moale și sa avem mai…

- Apple a inlaturat indicatorul de procentaj al bateriei din status bar pentru device-urile cu notch odata cu lansare lui iPhone X, insa cea mai noua varianta beta a lui iOS 16 aduce inapoi funcția. Astfel, vei putea vedea și un numar poziționat in interiorul iconiței de baterie, care va arata nivelul…

- Insectele care apar cu precadere vara in case sunt extrem de suparatoare și cu siguranța toți vrem sa scapam de ele, dar unele soluții se dovedesc a fi ineficiente, chiar daca sunt foarte scumpe. De aceea va recomandam o soluție naturala pe baza de oțet, care te va scapa de furnici și alte insecte in…

- Rozmarinul este o planta foarte comuna și ușor accesibila. Are un miros profund și ințepator și are beneficii miraculoase pentru par. Stimuleaza și imbunatațește circulația la nivelul scalpului, incurajand astfel creșterea parului. Datorita calitații sale antibacteriene, curața delicat parul și ofera…

- De fiecare data, atunci cand facem gogoși, ne dorim sa fie la fel de pufoase ca cele pe care le cumparam. Acum, sa fim sinceri, fiecare bucatareasa talentata are rețeta ei preferata de gogoși, și secretele ei in prepararea lor, dar regulile de baza pentru gogoși pufoase sunt aceleași. Daca le folosești,…

- Dupa ce, in mai, a lansat Apple Music Live pentru concerte, acum serviciul muzical detinut de producatorul iPhone-ului ofera Apple Music Sessions, care va contine spectacole live inregistrate in studioul Apple si la care sunt invitati artisti celebrii. Noul tip de continut debuteaza cu spectacole realizate…

- Dupa transferul dinspre iPhone spre Android, lansat anul trecut, WhatsApp faciliteaza acum migrarea datelor in sens invers, de la Android la iPhone, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…