Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a lansat P20 si P20 Pro, noile sale smartphone-uri varf de gama. Potrivit DXoMark, Huawei P20 Pro are cea mai buna camera de pe piata in acest moment. Totusi, cele doua terminale vin cu „breton”, un element controversat preluat de producatorii de smartphone-uri cu Android de la iPhone X.

- Huawei P20 a fost prezentat la Paris. Compania a evitat MWC 2018 și a ales sa vina oficial cu noile telefoane dupa Samsung. Huawei P20 Pro e „bijuteria” coroanei in aceasta primavara. Huawei P20 are multe de indeplinit. Vine dupa Mate 10 Pro, un telefon care a stabilit poziția Huawei destul de bine…

- Vivo nu sta pe loc niciun moment. La scurt timp dupa ce a lansat modelul X20, primul smartphone cu senzor de amprenta in display si dupa ce a prezentat conceptul Apex, primul telefon fara margini si fara decupaj in display, compania chineza anunta modelele X21 si X21 UD, un soi de clone de iPhone X…

- Scriu acest text la cald. Sony Xperia XZ2 mi-a atras atentia inca din momentul in care a fost anuntat. Astazi am avut ocazia sa il folosesc in cadrul unui eveniment pe care Sony l-a organizat in Romania si pot spune ca am fost impresionat placut. A fost „atractie la prima vedere”. Ramane de vazut daca…

- Oamenii sunt influentati de anumite experiente sau obiecte atunci cand descopera sau inventeaza lucruri. De exemplu, Newton ar fi vazut un mar care cade din pom inainte de a dezvolta principiile fundamentale ale mecanicii, iar Arhimede ar fi avut o revelatie in timp ce se afla in baie. Muzicianul Moby,…

- Telefoanele din generatii mai vechi si cele resigilate inregistreaza cele mai mari cresteri ale vanzarilor. Asta deoarece noile modele nu aduc caracteristici revolutionare, potrivit Counterpoint Research. Astfel, un smartphone performant din 2015 sau 2016 se descurca foarte bine in continuare. Mai…

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…