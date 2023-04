Stiri pe aceeasi tema

- Exista mulți factori diferiți de care ar trebui sa țineți cont atunci cand decideți ce loc ar trebui sa alegeți atunci cand calatoriți cu avionul. Haideți sa vedem care sunt sfaturile oferite de o insoțitoare de zbor și care este, potrivit spuselor ei, cel mai bun loc in aeronava.

- Afla care este locul banilor din casa ta. Specialiștii in filosofia Feng Shui au dezvaluit unde vei atrage abundența și norocul, de fapt. Care este locul banilor din casa ta Vrei sa atragi bani in casa ta? S-ar parea ca e mai simplu decat ai crede sau, cel puțin, asta susține o teorie din filosofia…

- De cele mai multe ori, atunci cand spunem ca ne simțim rau, cu siguranța se gasesc cateva persoane care sa ne spuna ca avem o astfel de stare pentru ca am fost deocheați. Iata care sunt sfaturile oferite de Lidia Fecioru pentru a scapa de blesteme sau deochi.

- Fie ca incerci sa-ți schimbi rutina de somn pentru ca trebuie sa te trezești devreme pentru munca sau școala, fie ca incerci doar sa devii o persoana matinala, astfel incat sa ai ore mai productive in timpul zilei, dormitul la ore potrivite poate fi foarte greu daca ești obișnuit sa te culci tarziu.…

- Știi cum sa atragi energii pozitive in viața ta? Playtech Știri iți explica totul despre obiectul banal pe care sa il tii in casa pentru noroc la bani. Daca vei proceda astfel, vei atrage negreșit bogația, potrivit adepților filosofiei Feng Shui. Obiectul banal pe care sa il tii in casa pentru noroc…

- Specialiștii spun ca nu ar trebui sa sarim niciodata peste cina. Chiar daca luați o masa rapida seara, ar trebui sa va planificați din timp și sa va asigurați ca aveți mancare sanatoasa bucatarie. Cum arata o cina ideala. Sfaturile oferite de Mihaela Bilic.

- O scurgere infundata poate duce la o chiuveta blocata. Acesta este motivul pentru care trebuie curatat in mod regulat. Pentru ca acesta din urma acumuleaza alimente, grasimi si alte reziduuri. Exista un truc simplu bazat pe un produs natural care va poate ajuta sa desfundati scurgerea.Sare pentru a…

