Trucul gospodinelor. Ce să faci ca să nu se lipească clătitele în tigaie Clatitele sunt pe placul tuturor, insa exista cateva trucuri utile pentru a le prepara pufoase, dar mai ales sa nu se lipeasca de tigaie. Clatitele pot fi preparate la micul dejun pentru a-ți lua doza de energie și poate fi un desert delicios atat pentru familia ta, cat și pentru musafiri. Cu toate acestea trebuie sa ții cont de cateva sfaturi pentru a le prepara frumos și sa aiba o culoare aurie. Iata ce sa faci ca sa nu se lipeasca clatitele in tigaie! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

