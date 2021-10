Atunci cand curațam baia suntem mereu extrem de atenți in ceea ce privește ingrijirea cadei, a vasului de chiuveta și in special a bateriei de la duș. Care sunt trucurile ideale pentru a curața robinetele din baie. Dureaza doar cateva minute. Cum cureți robinetele din alama din baie Atunci cand ne gandim ce trebuie sa […] The post Trucul genial pentru curațarea robinetelor din apartament. Soluțiile care rezolva imediat problema appeared first on IMPACT .