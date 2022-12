Trucul genial pentru ca acele să nu mai cadă din bradul de Crăciun. E foarte ușor și rapid de făcut Toata lumea iubește pomul de Craciun. Asta nu inseamna, insa, ca este foarte simplu sa fie pastrat in forma excelenta pe parcursul perioadei festive. Ne-am obișnuit atat de mult cu ideea de a-l avea in casele noastre incat este ușor sa uitam ca este, de fapt, un arbore de exterior. Trucul genial pentru ca acele […] The post Trucul genial pentru ca acele sa nu mai cada din bradul de Craciun. E foarte ușor și rapid de facut appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor au inceput pregatirile intense pentru Sarbatori. Unii dintre ei și-au decorat casa, cațiva se gandesc la meniul de Craciun, iar alții fac bradul pentru ca locuința sa prinda o alta energie. Cu toate ca pomul specific Sarbatorilor se face an de an in casele oamenilor, puțini știu…

- Majoritatea romanilor cumpara un brad natural de Craciun, insa cu toții știm ca acesta nu rezista foarte mult in casa, mai ales la caldura. Deși prețurile sunt extrem de ridicate la brazii naturali, mirosul lor proaspat nu se poate compara cu nimic, așa ca mulți aleg sa-l cumpere anual. Ca sa nu mai…

- Cum sa usuci hainele rapid pe timp de iarna. Trucul impartașit de catre o gospodina pe rețelele sociale a devenit viral. Nu vei cheltui niciun banuț in plus. Rufele se vor usca in timp util, chiar daca suntem in sezonul rece. Iata cum sa procedezi! Cum sa usuci hainele rapid pe timp de iarna Criza […]…

- Cu toții ne dorim sa decoram bradul de Craciun perfect, cu globuri. Sa aiba ornamente și luminițe perfect coordonate intr-o schema festiva și eleganta. Cu toate acestea, in realitate, este mai ușor de spus decat de facut. Decorarea unui brad de Craciun nu este o treaba ușoara, mai ales pentru perfecționiștii…

- Trucul genial de la Lidl descoperit recent de un client ar putea schimba modul in care decurg „vizitele” in celebrul lanț de magazine. Barbatul a dezvaluit, in mediul online, ce poți face cand ajungi la raft, iar postarea sa a facut furori in randul internauților. Cu siguranța nu te-ai gandit la asta…

- Dorian Popa a furat startul și a impodobit deja bradul. Artistul este cunoscut pentru alegerile sale de luxoase, așa nici simbolul de Craciun nu putea sa fie altfel. Celebrul cantareț a scos sume incredibile din buzunare pentru decorațiile casei. Cel din urma și-a facut un brad Lamborghini care cu siguranța…

- Trucul genial pentru a taia ceapa. Toata lumea este deja obișnuita cu ideea de a plange cand toaca ceapa. Știai, insa, ca modul in care o tai are un impact major asupra aromei acesteia? Vezi cum trebuie sa procedezi pentru a pastra cea mai buna savoare a legumei. Secretul celor mai experimentate gospodine.…

- O doamna a incercat un experiment care a lasat-o fara cuvinte. Acesta a adaugat un mar in cuptorul inchis, iar mai apoi a așteptat cateva minute. Acest truc te va ajuta sa economisești bani pentru ca vei renunța astfel sa apelezi la un produs pe care il achiziționai des din comerț. Despre ce este vorba?…