Trucul genial pentru a adormi în 60 de secunde. Metoda e atât de simplă, o poți face și tu Ce truc au descoperit specialiștii pentru somn? Oamenii care sufera de insomnii sau pur și simplu au mici probleme cand iși propun sa doarma vor putea adormi in 60 de secunde. Ce trebuie sa faci? Metoda este simpla și poate fi facuta de toata lumea. Cum sa adormi rapid: o metoda te pune la somn […] The post Trucul genial pentru a adormi in 60 de secunde. Metoda e atat de simpla, o poți face și tu appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Te intrebi cum sa pastrezi merele proaspete peste iarna? Daca ai o recolta de 10 sau 20 de kilograme, cu siguranța trebuie sa te asiguri ca merele tale raman proaspete peste iarna. Cum ții merele proaspete toata iarna Pentru mulți oameni, toamna inseamna un singur lucru: sezonul merelor! Merele pe care…

- Daca oglinzile tale sunt permanent murdare și cu orice ai curața se pateaza la fel de repede, atunci ai nevoie sa pui in aplicare acest truc. Trucul genial pentru a curața oglinda din baie Cele mai bune soluții sunt cu siguranța cele facute in casa și nu doar pentru ca sunt ieftine, dar sunt și […]…

- Mulți romani cu bani iși indreapta acum atenția catre agricultura, atrași de profiturile frumoase sau pentru a da o mana de ajutor astfel incat Romania sa redevina granarul Europei, așa cum era cunoscuta țara noastra in urma cu zeci de ani. Pe langa analizele de laborator, viitorii agricultori pot face…

- Vrei sa ai o locuința cand mai primitoare și calduroasa? In prag de iarna este necesar sa iți dai seama daca frigul intra in casa ta, așa ca un truc genial o sa te ajute pentru a rezolva aceasta problema neplacuta. Nici nu o sa crezi cat este de simplu! Frigul intra in casa ta? […] The post Metoda simpla…

- Curațenia iți poate da mari batai de cap, mai ales atunci cand vine vorba despre suprafețele pretențioase din casa. In cazul in care te confrunți cu praful, afla ca s-a descoperit un truc genial pentru a ține acest inconvenient departe de geamuri! Cum scapi de praful de pe geamuri. Truc genial Uneori,…

- O noua metoda de inșelaciune este practicata in județul Valcea Foto: Arhiva. O noua metoda de înșelaciune, în special a persoanelor vârstnice, este practicata în județul Vâlcea. Este vorba despre lozurile în plic false, ce promit între premii autoturisme.…

- Este greu sa terminați o paine intreaga inainte de se invechi. Exista cateva trucuri care readuc la viața painea veche. Cel mai eficient truc este pulverizarea painii cu apa și coacerea ei. Se pare ca este posibil sa readuceți la viața painea care s-a invechit. Exista de fapt o mulțime de modalitați…

- Mulți oameni cumpara șampoane din magazine fara a analiza ingredientele acestora. Clienții se uita la brand, la preț și daca produsul este pentru par uscat, par gras, par vopsit, bucle sau pentru caderea parului.