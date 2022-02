Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca sarea este „ingredientul cu o mie de utilizari“, iar asta pentru ca nu e utila doar in bucatarie. Alaturi de zahar, sarea se numara printre acele ingrediente-cheie care nu pot lipsi din nicio gospodarie, intrucat le intrebuințam zilnic. Prin urmare, nu e de mirare ca fiecare dintre noi are…

- Un tanar din judetul Arad este cercetat penal dupa ce a folosit un card bancar gasit pentru a-si face cumparaturi mai multe zile la rand, producand proprietarului un prejudiciu de peste 700 de lei, potrivit Agerpres. Barbatul este din localitatea Vladimirescu si sustine ca a gasit cardul bancar…

- Inainte cu trei zile ca medicii sa o deconecteze de la aparatele care o tineau in viata, Monica Almeida, o asistenta in varsta de 37 de ani din Marea Britanie, s-a trezit „miraculos” din coma dupa 28 de zile. Femeia se afla intre viata si moarte, bolnava de COVID-19, cand medicii au recurs la ultima…

- Din pacate, atunci cand ințeleg acest lucru, poate fi prea tarziu. Și, in cazul acestor trei femei din zodiac, barbații ajung intotdeauna sa regrete amarnic faptul ca au rupt relația cu ele.1. Femeia Rac ofera cele mai intense și autentice emoțiiRacul este o persoana sentimentala in general, dar, atunci…

- La final de an, Deeperlove ne face un cadou. Melodia „Left Me Dry” aduce cu ea multa energie, dupa un an atipic. Cu ritmuri vibrante de house, Deeperlove reușește sa ne imbunatațeasca starea de spirit acum, la final, pentru a incepe cu forțe proaspete noul an. Dincolo de energia specifica pe care o…

- Printre atatea probleme pe care le are cu tatal copiilor sai, Claudia Patrașcanu iși mai face timp și pentru ea. Fosta soție a lui Gabi Badalau a mers la salonul de infrumusețare, unde a facut o schimbare radicala de look. De ani de zile, Claudia Patrașcanu avea același look cu care ne obișnuise, insa…

- Becurile LED (din engleza, Light Emitting Diodes, adica dioda emițatoare de lumina) reprezinta cel mai nou și mai interesant progres tehnologic din industria de iluminat. Deși este o tehnologie recent aparuta, aceasta a caștigat popularitate in randurile consumatorilor, tocmai datorita beneficiilor…