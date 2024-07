Trucul cu două degete prin care alegi cel mai dulce pepene din magazin. Cum trebuie să procedezi Fructul verii este pepenele roșu. Nimic nu este mai racoritor decat o bucata din acest fruct delicios intr-o zi calduroasa de vara, dar cum alegem cel mai bun pepene roșu? Trucul pe care trebuie sa-l folosești atunci cand alegi un pepene Nimic nu se compara cu dezamagirea de a cumpara un pepene verde necopt. Din […] The post Trucul cu doua degete prin care alegi cel mai dulce pepene din magazin. Cum trebuie sa procedezi appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

