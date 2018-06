Troye Sivan si Ariana Grande lanseaza piesa “Dance To This”

Troye Sivan face echipa cu Ariana Grande si lanseaza, astazi, impreuna piesa “Dance To This”. Piesa face parte de pe urmatorul album semnat Troye Sivan, “Bloom”, care se va lansa in mod oficial pe 31 August, in colaborare cu Capitol Records. Troye Sivan a declarat ca piesa isi gaseste radacinile in momentul acela in care ai dansat destul in cluburi si la petreceri si ajungi sa apreciezi mult mai mult o seara linistita acasa, in bucatarie, gatind cu persoana draga sau facand orice alta activitate. USA Today: “Troye Sivan se numara printre cele mai intrigante talente ale acestei generatii, dupa…