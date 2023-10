Troye Sivan a lansat albumul “Something To Give Each Other”, o sarbatoare a sexului, dansului, comunitații, dragostei și prieteniei. Ieșind din necazurile din ultimii cațiva ani, Sivan s-a trezit recablat cu bucuria conexiunii umane și a muzicii de dans, așa cum se arata in melodiile pe care le-a impartașit inainte de lansarea albumului – „Rush”, care a strans peste 215 milioane la nivel global și single-ul urmator „Got Me Started”, care recent a eclipsat „Rush” și a atins acum peste 30 de milioane de streamuri. Sivan a scris melodiile pentru “Something To Give Each Other” cu Oscar Gorres (Taylor…