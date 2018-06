Trotuare pentru dependentii de smartphones China pare ca a gasit solutia pentru cei care stau non stop cu nasul in ecranele telefoanelor: o cale pietonala destinata asa numitilor ”phubbers”, persoanele atat de absorbite de aceste aparate incat ignora complet ce se intampla in jurul lor. Astfel, municipalitatea din orasul Xian a pus in practica o pista pentru utilizatorii de smartphones, […] Trotuare pentru dependentii de smartphones is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unor vizite obligatorii, reprezentantii Partidului Comunist Chinez supravegheaza familiile musulmanilor uiguri si le inoculeaza un patriotism fortat. Guvernul de la Beijing a trimis peste un milion de ”cadre” ale partidului in caminele musulmanilor din regiunea autonoma Xinjiang. Pe hartie,…

- Primul sistem Autonomous Rail Rapide Transit (ART) din lume a inceput sa circule in faza de testare in China, in provincia Hunan (centrul tarii). Testele, care au inceput marti in orasul Zhuzhou, vor dura trei luni, potrivit directorului CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd, Feng Jianghua.Este vorba de…

- Mai multe companii si unitati militare din China monitorizeaza undele cerebrale si emotiile angajatilor pentru a ajusta programul de lucru si sarcinile acestora. Cica… Obiectivul declarat este imbunatatirea productivitatii, sustin utilizatorii acestei tehnologii. Angajatilor le sunt atasati niste senzori…

- Ministerul spaniol de Interne a anuntat ieri ca a confiscat 8,7 tone de cocaina de provenienta Columbia, prezentata drept cea mai mare captura din istoria narcotraficului din Spania. Drogurile au fost descoperite zilele trecute in portul Algesiras (sudul tarii), cel putin cinci persoane fiind arestate…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata si alte cinci au fost ranite, ieri, intr-un incendiu ce a izbucnit intr-un club de karaoke din sudul Chinei, politia anuntand arestarea unei persoane. Drama a avut loc la putin timp dupa miezul noptii intr-o cladire cu trei etaje din orasul Qingyuan, in provincia…

- Un urias semineu a fost pus in functiune intr-un cartier din orasul chinez Xian, unul din cele mai poluate orase din aceasta tara-care la randul ei este cea mai poluata din lume. Dispozitivul mai curata aerul pe care-l respira locuitorii. China incearca prin orice mijloace sa combata poluarea. In orasul…

- Aceasta in podifa faptului ca recent, guvernul chinez a garantat libertatea de credinta. Dupa ce crestinismul a fost (re)autorizat in China, in 1978, dupa o puternica represiune in era lui Mao, crestinii sunt regulat persecutati de Partidul Comunist Chinez.In ciuda garantiilor autoritatilor, potrivit…

- Dupa ce a suprimat regula ”copilului unic”, autorizand familiile sa aiba doi, Beijing merge acum si mai departe cu un program de combatere a imbatranirii populatiei. Potrivit presei oficiale chineze, guvernul, care a prezentat marti un vast proiect de reorganizare a ministerelor si administratiilor…