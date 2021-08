Trotinetele electrice, pericol pentru pietoni, cât și pentru șoferi - Imaginile cu cele mai grave accidente Tot mai multe voci spun ca sunt un adevarat pericol atat pentru pietoni, cat și pentru șoferi. Oamenii sunt revoltați și cer autoritaților sa ia masuri. Cele mai aglomerate bulevarde din Capitala sunt pline inca de la primele ore ale dimineții de oameni pe trotinete care circula cu viteza. Și mai grav este ca mulți dintre ei nu respecta regulile de circulație.Oamenii sunt revoltați și spun ca zilnic sunt nevoiți sa evite trotinetele care circula pe trotuare.Viteza maxima admisa in trafic pentru trotinetele electrice este de 50 de km pe ora. Puțini sunt cei care respecta aceasta regula.In aceste… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- 31 de șoferi, lasați PIETONI de polițiștii din Alba, in acest weekend. Peste 400 de abateri au fost constatate Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost prezenți la datorie și in acest weekend, pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea gradului de…

- Peste 700 de pietoni și șoferi au fost amendați in doar șase zile de Inspectoratul Național de Securitate Publica, in cadrul operațiunii "Pietonul" desfașurata in mai multe localitati din tara.

- Decizie radicala la Drobeta Turnu Severin: trotinetele electrice sunt interzise in zonele pietonale si de promenada. Toti consilierii locali au votat aceasta hotarare. Cine incalca noile reguli va fi amendat sau chiar poate ramane fara trotineta.

- Trotinetele electrice, tot mai des implicate in accidente, vor fi interzise in zonele exclusiv pietonale și de promenada din Drobeta Turnu Severin. Primarul a luat decizia dupa ce mai mulți trecatori au fost loviți, iar mulți alți locuitori au reclamat ca nu se simt in siguranța cand cei care conduc…

- Autoritațile din Drobeta Turnu Severin vor sa interzica trotinetele electrice in zonele pietonale. „Este o decizie grea, dar necesara pentru siguranța noastra, a tuturor”, anunța primarul. Marius Screciu, primarul din Drobeta Turnu Severin, anunța ca in ședința de vineri, 30 iulie, se va decide…

- Vanzarile de vehicule electrice (trotinete, biciclete, scutere, hoverboard-uri, accesorii pentru categorie) vor crește anul acesta cu aproximativ 20%, potrivit estimarilor evoMAG. Aceasta se va produce pe fondul cererii mai mari pentru astfel de produse, ca raspuns la traficul aglomerat din marile orașe,…

- Doua persoane au fost lovite in plin pe trecerea de pietoni de un un tanar care a trecut in viteza cu o trotineta electrica peste zebra. Unul dintre cei doi pietoni s-a dezechilibrat și a cazut. In Capitala au avut loc mai multe accidente provocate de cei care folosesc trotinetele electrice. Conducatorul…

- Trotinetele electrice au devenit noul accesorii al anului 2021. Sunt la moda, sustenabile și, cel mai important, nu polueaza precum mașinile. Ceea ce este ingrijorator insa este faptul ca, in ultima vreme, cele mai multe dintre acestea au fost implicate frecvent in accidente rutiere. Fie ca sunt biciclete,…