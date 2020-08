Stiri pe aceeasi tema

- Bolt, principala platforma europeana de transport la cerere, iși extinde prezența in Romania, lansandu-și serviciile de inchiriere a trotinetelor electrice in Constanța, al treilea oraș dupa București și Cluj-Napoca. Astfel, pe strazile din Romania sunt, in prezent, la dispoziția utilizatorilor, peste…

- Daca vrei sa alimentezi in continuare la Kaufland trebuie sa cumperi mancare de cel putin 500 de lei in orice magazin dupa care primesti un card online. Ei bine acest lucru inseamna ca vacanta celor cu masini electrice a luat sfarsit cel putin in Bucuresti pentru ca singurele…

- Platforma europeana de transport la cerere Bolt lanseaza de miercuri trotinetele electrice si în Cluj-Napoca, al doilea oraș din România în care serviciul devine disponibil dupa București. Care sunt tarifele de deblocare si transport.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro.

- Evolutia ingrijoratoare a epidemiei la noi in tara, cu cresteri mari de la o zi la alta a numarului de cazuri, schimba regulile de calatorie pentru turistii romani in mai multe state. Romanii care voiau sa mearga in vacanta in Cipru trebuie sa-si schimbe planurile de calatorie pentru ca nu mai pot intra…

- Potrivit declarației sale de avere, facuta publica pe 15 iunie 2020, Raed Arafat a primit in 2019 un salariu lunar de aproximativ 10.000 de lei pe luna. Anual a primit de la MAI venituri de 116.808 lei, la care s-au mai adaugat inca 13.316 lei ca norma de hrana și echipamente. Seful DSU deține…

- "Conform clasamentului Quacuarelly Symonds World University Rankings (QS) 2020, aferent anului 2021, cel mai cunoscut ranking global al universitatilor in functie de domeniile de studiu si cercetare, Universitatea din Bucuresti are, alaturi de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, cele mai…

- Lime relansarea serviciului de abonament saptamânal LimePass disponibil la București, cu 50% reducere, oferind tranzit individual pentru navetiștii care se deplaseaza în oraș, si care doresc sa faca acest lucru într-un mod distanțat social, a anuntat compania.Citeste contiuarea pe…