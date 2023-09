Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune ca primaria va organiza un referendum ca sa afle daca bucureștenii vor sau nu trotinete electrice in București. Bujduveanu a declarat ca din motive financiara referendumul ar putea avea loc odata cu alegerile europarlamentare din 9 iunie. Liberalul mai…

- Interzise in capitala Frantei prin referendum, trotinetele electrice de inchiriat in regim de autoservire s-au bucurat joi de ultima lor zi la Paris, incheindu-se astfel o perioada de cinci ani de prezenta controversata a acestor vehicule.

- In ultimii ani, trotinetele electrice au devenit tot mai populare, dar in ciudat acestui fapt, autoritațile considera ca pun oamenii in pericol, așa ca, primaria unui oraș din Romania a decis sa le interzica.

- Trotinetele electrice care se pot inchiria au fost interzise in Constanta, pana la finalul anului. Primaria n-a mai prelungit autorizatiile companiilor care se ocupa de inchirierea lor, pentru ca administratorii au incalcat de prea multe ori regulamentele de functionare. Numarul accidentelor grave cu…