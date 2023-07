Trotinetele electrice au omorât 23 de oameni în ultimii cinci ani 23 de morți și 399 de persoane grav ranite, acesta este bilanțul accidentelor provocate de conducatorii trotinetelor electrice in ultimii cinci ani (2018-2023), arata o statistica a Ministerului de Interne. Cele mai multe de accidente produse de trotinete au avut loc in Capitala – 1618 accidente, un deces, 242 de raniți grav și 1.416 raniți ușor in ultimii cinci ani. Clujul vine imediat dupa București, iar Iașul ocupa un nedorit loc III. Dincolo de cifrele seci, bilanțul indica, de fapt, o realitate cruda și anume aceea a lipsei de bun simț din partea cetațenilor, dar și absența unor reglementari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

