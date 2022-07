Trotinetă electrică ce poate atinge 120 km/h, confiscată de poliţia din Elveţia Politia elvetiana a confirmat joi ca o trotineta electrica este capabila sa accelereze pana la viteze de 120 km/h. Aceasta a fost confiscata la sfarsitul lunii iunie, informeaza agentia DPA, potrivit Agerpres. Viteza maxima permisa pentru trotinetele electrice este 20 km/h. Prin construirea unui nou motor de 4.000 de wati – 500 de wati este limita legala – proprietarul de 23 de ani al acestei trotinete electrice a reusit sa se deplaseze cu viteze mult mai mari. El a fost oprit si sanctionat in Brig-Glis din sudul Elvetiei. Tanarul a fost oprit din cauza unei probleme la luminile vehiculului Insa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

