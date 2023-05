Stiri pe aceeasi tema

- Kemal Kilicdaroglu, principalul contracandidat al președintelui turc Tayyip Erdogan, a ținut vineri (12 mai) ultimul sau miting electoral la Ankara, cu doua zile inainte de alegerile prezidențiale istorice din Turcia. Facand un semn cu mainile in forma de inima, care a devenit o emblema a campaniei…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a intrerupt marti un interviu in direct la televiziune, inainte de a reveni si de a-si cere scuze, invocand o gripa intestinala, ce i-aprodus o stare de rau evident, noteaza AFP. Liderul 69 de ani a tinut trei discursuri de campanie marti, in perspectiva alegerilor…

- Președintele finlandez Sauli Niinisto a declarat miercuri, 15 martie, ca Turcia a decis sa aprobe aderarea Finlandeni la NATO. Niinisto se va deplasa saptamana aceasta la Istanbul pentru a aștepta decizia finala a președintelui Recep Tayyip Erdogan. „Turcii au sperat ca voi fi acolo pentru a le primi…

- Videoclipul arata cum orașul Hatay se scufunda in intuneric in timp ce un alt cutremur a zguduit Turica la doar doua saptamani dupa ce zona a fost devastata de un alt seism mai mare, care a ucis peste 47.000 de persoane și a avariat sau distrus sute de mii de case. Cutremurul de luni, cu o magnitudine…

- Trei femei au fost salvate in Turcia la mai bine de 212 ore de cand erau sub daramaturi, miracolele fiind inca posibile. O femeie de 74 de ani și o femeie de 42 de ani au fost salvate miercuri (15 februarie), fiind prinse sub daramaturile cutremurului, in Kahramanmaras, Turcia. O a treia femeie, de…

- Medicii dintr-un spital de campanie din orașul Iskenderun din Turcia, din sudul țarii, trateaza un numar tot mai mare de pacienți care sufera de tulburare de stres post-traumatic (PTSD) și atacuri de panica dupa cutremurul devastator de saptamana trecuta. „ Acum, mai mulți dintre pacienți vin cu tulburare…

- Lucrarile de demolare erau in curs de desfașurare in orașul Diyarbakir din sudul Turciei, marți (14 februarie), cand una dintre cladiri s-a prabușit ridicand un nor mare de fum in zona. Echipele de pompieri au folosit macarale in orașul cu populație majoritar kurda pentru a demola cladirile afectate…

- Excavatoarele demoleaza cladirile deteriorate de cutremurele de luni din Turcia, indepartand resturile de moloz și alte materiale de construcții distruse in cutremur. La o saptamana dupa cel mai mortal cutremur din Turcia din 1939 au fost vazute excavatoare indepartand resturi deoarece eforturile de…