Tronsonul ungar al coridorului de transport Via Carpatia, care leaga Marea Baltica de Marea Egee, urmeaza sa fie finalizat pana la sfarsitul acestui an, a declarat joi la Budapesta presedintele ungar Janos Ader, dupa o intalnire cu omologul sau polonez Andrzej Duda, informeaza MTI.



Sectiunea ungara a soselei va avea 230 de kilometri din totalul de 3.300, a precizat oficialul ungar in conferinta de presa comuna cu presedintele Poloniei.



Janos Ader a amintit ca Europa Centrala a fost dezavantajata sub aspectul infrastructurii inainte de 1990 si in anii care au urmat, retelele…